60 lat i ani jednego siwego włosa. Bryan Adams zdradził swoją tajemnicę

Bryan Adams lata świetności ma już raczej dawno za sobą. Czego nie można powiedzieć o jego włosach.

Jeśli urodziliście się w latach 80., to na soundtracku waszego dzieciństwa na pewno były takie kawałki jak "(Everything I Do) I Do It for You", "Please Forgive Me" czy "Have You Ever Really Loved a Woman?". Wszystkie wyśpiewane przez pochodzącego z Kanady Bryana Adamsa.