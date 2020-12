7 lat temu wygrała w totka. Trudno uwierzyć, że tak dziś wygląda

Jane Park miała zaledwie 17 lat, kiedy w 2013 r. kupiła swój pierwszy los na loterię EuroMillions. Pochodząca z Edynburga nastolatka wygrała milion funtów, stając się najmłodszą zwyciężczynią w historii popularnego na Wyspach totka. Do tamtej pory mieszkała z mamą w dwupokojowej klitce, zarabiała 8 funtów na godzinę i kibicowała lokalnej drużynie. Wygrana wywróciła jej życie do góry nogami i, jak do niedawna utrzymywała, uczyniła jej życie nieszczęśliwym.