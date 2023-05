"72 sezony" Metalliki i ponad 72 minuty "łojenia"

Niemniej po raz kolejny pokazali, że potrafią tworzyć nadal dobre numery. Największy potencjał mają singlowe "Lux Aeterna", Screaming Suicide" czy "If Darknes Had A Son". Jest też kilka dobrze znanych tropów i sztuczek, choćby w "Chasing Light", w którym poniekąd pobrzmiewa echo chociażby "Enter Sandman". Nie dziwi fakt i nie jest tajemnicą, że Metallica może sobie pozwolić na długie, pompatyczne numery liczące po 6 i 7 minut. I pozwala, nawet w nadmiarze. Pytanie tylko czy musi to robić - wydaje się, że wiele utworów sprawdziłoby się znacznie lepiej jako krótsze formy.