75-latka chce znowu na okładkę "Playboya". "Cycki mam te same"

Dolly Parton skończyła w styczniu 74 lata i ani myśli o przejściu na emeryturę. W najnowszym wywiadzie wyznała, że za rok chciałaby powrócić na okładkę "Playboya", gdzie po raz pierwszy pozowała do pamiętnej sesji jako 32-latka.



Aktorka i gwiazda muzyki country w stroju "króliczka" na czerwonym tle. Tak wyglądała okładkowa sesja do "Playboya" w październiku 1978 r. - Proszono mnie, bym to zrobiła, ale to było zupełnie nie w moim stylu. Nigdy bym się na to nie zgodziła… Ale napisali do tego dobry artykuł, a sesja była świetną zabawą. To był po prostu kolejny sposób na to, by wedrzeć się do głównego nurtu –mówiła po latach Parton o swojej pierwszej sesji. 42 lata później nie może się doczekać, by znowu to zrobić.