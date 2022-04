81-letni Al Pacino i 28-letnia Noor. Pojawia się więcej szczegółów romansu

- Pokłóciliśmy się i nie jesteśmy już razem, ale oczywiście dalej go kocham, doceniam go i jestem szczęśliwa, że mogłam być u jego boku, gdy mnie potrzebował, że mogłam być częścią jego dziedzictwa - mówiła i podkreślała, że związek z Pacino to jej duma i nie chowa do niego żadnej urazy. Dohan sugerowała, że chciałaby pozostać przyjaciółką gwiazdora, ale przyznała, że po rozstaniu ten... kupił jej jedynie kwiatki. - Jak mam grzecznie wyznać, że on nie lubi wydawać pieniędzy? - rzuciła w rozmowie.