Justyna Steczkowska miała dostać 90 tys. zł za koncert online. Diwa wyjaśnia

"Wygląda to tak, że nie ja — Justyna Steczkowska — dostanie te pieniądze tylko firma JS Music, która musi ten koncert zorganizować i nie może wziąć za to żadnego wynagrodzenia, a ponieważ to ja jestem właścicielem firmy JS Music i ja organizuję ten koncert, to właśnie ja pracuję przy całym koncercie non profit. Na tym polega dotacja. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech sobie przeczyta, na czym to polega, albo niech zadzwoni do NCK i sprawdzi moją prawdomówność".