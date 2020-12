"A kysz!". Szpak odniósł się do skandalicznych słów Rydzyka

Obchody 29. urodzin Radia Maryja odbijają się głośnym echem w Polsce. Po pierwsze ze względu na to, że dopuszczono do publicznego zgromadzenia w momencie, gdy rządowe restrykcje na to nie pozwalają. Po drugie ze względu na to, co powiedział podczas swojego kazania Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta w pewnym momencie zaczął mówić o biskupie Edwardzie Janiaku - antybohaterze filmu Sekielskich "Zabawa w chowanego". Zdaniem Rydzyka oskarżany o tuszowanie pedofilii biskup to męczennik.

- Co stało się z krajem, który tak dobrze zaczynał rozumieć, co to jest tolerancja? Nie powinniśmy walczyć o tolerancję, to powinna być nasza podstawowa wartość. (...) Kiedy pierwszy raz wyszedłem na scenę, pomyślałem 'F..k it', czas zmierzyć się z nienawiścią oko w oko, czas uświadamiać, że inny nie znaczy gorszy, czas na poszerzanie świadomości elementarnym szacunkiem do ludzi! Do ludzi! Do ludzi!. Wszyscy, do ch..., jesteśmy ludźmi! Nie ma gorszy/lepszy! WTF - powiedział wokalista.