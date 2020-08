Abelard Giza w metaforycznym wpisie o Polsce. Fani pokłócili się o to, kto go zrozumiał

Na scenie, w czasie swoich stand-upów, często bywa bezpośredni, tym razem swój przekaz zaprezentował w bardziej zawoalowany sposób. Abelard Giza podzielił się z fanami na Facebooku wpisem o "rodzicielstwie", o tym jak, jego zdaniem, powinien zachować się dobry ojciec, kiedy w jego domu pojawia się konflikt. "Mam dwie córki. Kocham je nad życie. Obie zupełnie inne i obie za*****te. Obie mnie też wnerwiają, bo tłuką się regularnie. Czasem chciałbym je tak zostawić. Może jedna wyłupi oko drugiej to zmądrzeją… Niestety to tak nie działa. Nie można stać w drzwiach i dopingować:

Nie ma też co siedzieć w pokoju obok i udawać, że się nic nie dzieje. Albo psa wysyłać, żeby pogryzł. Trzeba pogodzić, wysłuchać i sprawić, żeby się przytuliły. Trzeba tłumaczyć, żeby się dogadały, bo dzięki tej inności mogą się uzupełniać, a to wzmacnia całą rodzinę. (...) Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wydaje się oczywiste, ale jak się nie ma dzieci, a chce się być Ojcem Narodu, to można nie wiedzieć" - czytamy na profilu Gizy.

Trudno, czytając te słowa, które padły w czasie gorącego za sprawą zamieszek w stolicy weekendu, oderwać je od politycznego kontekstu. Wielu osobom się to jednak udało. Nawet mimo ostatnich słów, które były jasną aluzją do prezesa PiS. Pod wpisem zapełniło się do komentarzy. Część internautów chętnie zaczęła dzielić się na Facebooku swoimi doświadczeniami z rodzinnego domu. Inni nie mogli wprost uwierzyć, że niektórzy zupełnie nie zrozumieli, że Giza tak naprawdę nawiązuje do napiętej sytuacji w kraju, na którą najlepszym dowodem są ostatnie protesty.