ACOB COLLIER OGŁASZA TRASĘ KONCERTOWĄ PO WIELKIEJ BRYTANII I EUROPIE - DJESSE VOL. 4 WORLD TOUR 2024

"Witness Me" to już czwarte spojrzenie na kolejną odsłonę projektu Colliera, składającego się z czterech albumów "DJESSE", który obok wydanych wcześniej singli "Little Blue (feat. Brandi Carlile)", "Wherever I Go (feat. Lawrence i Michael McDonald)", "WELLLL" i nominowany do nagrody Grammy "Never Gonna Be Alone (feat. Lizzy McAlpine & John Mayer)", daje nam przedsmak niezwykłej głębi nadchodzącego albumu. Podczas pracy nad "Djesse", Collier zaczął przekształcać swoją publiczność koncertową w improwizowane chóry. Dyrygując tłumami na całym świecie, od rockowych klubów po Lincoln Center (Nowy Jork), a nawet na festiwalach takich jak: Bonnaroo i Glastonbury, rzesze zgromadzonych fanów zjednoczyły się, pogłębiając jego przewodnie przekonanie, że każdy na tym świecie ma głos i jest muzykiem. Po nagraniu każdego z ponad 90 chórów, ponad 150 000 głosów z całego świata odegrało kluczową rolę w historii i tworzeniu "Djesse Vol. 4".