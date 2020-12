Action Bronson zrzucił 57 kilogramów. Niesamowita metamorfoza rapera

Publiczny wizerunek Bronsona od zawsze był związany z jedzeniem. Posiadający wykształcenie gastronomiczne raper złamał nogę w 2011 r, pracując w restauracji swojego ojca, po czym postanowił skupić się na karierze muzycznej. - To był trudny okres. Nie byłem pewien, co mam dalej ze sobą zrobić - mówił w 2015 r.

ZOBACZ TAKŻE: Największe metamorfozy gwiazd

Pomimo ogromnego sukcesu w branży muzycznej Action Bronson nie odciął się całkowicie od gastronomii. Inspirowali go tacy mistrzowie kuchni jak Mario Batali, Anthony Bourdain czy Andrew Zimmern. W 2014 r. w rozmowie z Page Six wyznał, że, "Molto Mario" był programem, który wzbudził jego pasję do gotowania.