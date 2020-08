Active Festival za nami. Udana edycja mimo ograniczeń

Na bieżąco, bo to właśnie bez uczestników i ich zainteresowania nic by się nie udało. Atrakcje, które zapewnili w tym roku organizatorzy, cieszyły się sporą popularnością.

Wisienką na torcie były koncerty w strefie artystycznej. Tutaj pojawiały się największe obawy w związku z organizowaniem imprezy w reżimie sanitarnym. W amfiteatrze mogło być zajętych maksymalnie 50 proc. miejsc (bez względu na to, że chętnych mogło być więcej). By wejść do amfiteatru, widzowie musieli m.in. mieć zasłonięte usta i nos, a już na samej widowni zachować zasady dystansu społecznego (co też wielu w miarę możliwości robiło, a część nie rezygnowała podczas koncertów z maseczek).