Ada Fijał wypuściła nowy teledysk. Namawia do troski o środowisko!

Ada Fijał nagrała nowy utwór pt. "Jutro", w którym występuje pod pseudonimem EkoWoman. Gwiazda zwraca w nim uwagę na problemy środowiska.

- Lekcje jak segregować śmieci, wyłączać światło, gdy jest niepotrzebnie zapalone, czy zakręcać wodę w trakcie mycia zębów, powinniśmy mieć już dawno zaliczone na "sześć" i wpisane w codzienną rutynę. Przed nami czas świadomych wyrzeczeń i zmian, które wprowadzić mogą tylko rządzący tym światem, a skoro my ich wybieramy, to dajmy im siłę do ich wprowadzania. Tu nie ma alternatywy. To też nie problem odległych pokoleń tylko nasz i naszych dzieci. Tropikalne noce w Polsce to nie powód do radości. Wzrost skrajnych, gwałtownych zjawisk pogodowych na całym świecie to nie wymysł, to się dzieje na naszych oczach. Ale żeby zdążyć przerwać tę spiralę nie możemy mieć ich zamkniętych. Otwórzmy oczy - twierdzi Ada Fijał.