Ada Śledź zakochana. Opowiedziała o tym, jak poznała swojego chłopaka

Ada Śledź była najbardziej kontrowersyjną uczestniczką programu "Love Island. Wyspa miłości". Widzowie i internauci chętnie komentowali jej zachowanie i trzeba przyznać, że nie szczędzili ostrych słów. Mimo wielu negatywnych uczuć, jakie Ada wzbudzała, fani show nie byli zadowoleni z faktu, że dziewczyna odpadła. W końcu była tą, która ubarwiała życie w willi, nadawała mu tempa i sprawiała, że oglądanie było prawdziwą rozrywką. Nie ulega jednak wątpliwości, że Śledź nie poleciała do Hiszpanii po to, by znaleźć miłość. Celebrytka nie nawiązała żadnej głębokiej relacji, szukała jedynie sojuszników, którzy pomagali jej utrzymać się w programie. Sama zresztą przyznawała, że romantyczne uczucia to nie to, na co w życiu liczy.