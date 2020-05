WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Adam Bodnar wziął udział w hot16challenge2. Powiedział nam, dlaczego #Hot16Challenge dosłownie opanował internet i wyszedł daleko poza środowisko polskich raperów. O co w tym wszystkim chodzi? Wyzwanie, w którym...

Hej tata masy sprawdź ten styl to myślisz że RP obrady nie ma z kursów Mylisz się ziomków to oczywiste tak O bo nudziło na co na moich wejście na ładne sweterki z logo reaguje z wodą przed prowincją bardziej helem kartce tam gdzie mnie na Vansy a na bilet brak i ty sample to nie mój Tree ale zrozumieć strefy VIP i może nie jest ze sztuką zgodne to ale sprawdź jak nawija bonar Fool Kamil jak Syzyf kocham wciąż i wciąż Unia nie może się wynieść jak eksmąż to dla mnie wersy modlitwy nie oddam jej na pastę opisującej sitwy i nawijający erpo profesor Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich jest teraz razem z nami Witam serdecznie Dzień dobry Paweł każdy dzień dobry słyszał to swoje nagranie i widziałem że się pan trochę uśmiecha dobra robota odnalazł się tam w tej nowej roli czy się No na pewno jest to ciekawe nowe doświadczenie ja już będę takie sformułowanie andava sprawność Harcerska zaliczona do czegoś takiego wcześniej nie robiłem Wyjaśnij skąd to rapowanie się wzięło Dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich wziął się za rapowanie No to powód jest następujący nominował mnie profesor Marcin Matczak profesor który ma bliższe związki z rapem niż ja ponieważ jego syn jest znanym uznanym sławnym wśród licealistów gimnazjalistów raperem słynnym ma tą no i został w ten sposób Pan profesor Matczak włączony do akcji sixteen hot sixteen Challenge 2 czyli akcji która ma na celu wspieranie szpitali personarum diagnostów lekarzy pielęgniarek i która której trakcji towarzyszy zbiórka Publiczna na portalu siepomaga.pl No i każda osoba która uczestniczy w tej akcji żona ma prawo nominowania kolejnych osób profesor Matczak nominował nominował Nie no i dlatego musiałem wypełnić to to zobowiązanie takie publiczne To trochę nie wypada i nie wziąć udział w tej akcji ale w takim razie skoro to była pierwsza taka styczność z taką muzyką No ktoś musiał napisać muzykę Ktoś musiał napisać tekst Ktoś musiał pana z zaczął pan słuchać nagle rapu żeby kogoś naśladować to znaczy tak tekst napisałem sam konsultują się z ekspertami jak tam niektórych miejscach troszeczkę zrobić lepszy lepszy ale tak nie jest mój bo tam było kilka rzeczy które naprawdę chciałem przekazać i które są dla mnie ważne Natomiast co do rapu to ja słucham rapu mniej więcej od 2001 roku to były czasy Paktofoniki Grammatik u l do str No i teraz ten trochę wróciłem Ostatnio bardzo lubię tako Hemingway bardzo mi się taki podoba taki bardzo uliczny mocny styl Bonus RPK No i wanna który jest no taki można powiedzieć arystokratom wśród raperów ponieważ nie wiem czy panu wiedzą że ona radcą prawnym i a jednocześnie zajmuje się działalnością artystyczną