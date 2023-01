Adam Levine ma co świętować. "Najseksowniejszy mężczyzna świata" znów został ojcem

Adam Lavine to obecnie jeden z najbardziej znanych wokalistów. Przyczyniła się do tego nie tylko popularność jego kapeli czy solowych projektów. Lider Maroon 5 wykorzystał swój muzyczny dorobek, aby podbić telewizję. Przez osiem lat był trenerem amerykańskiej edycji "The Voice", co tylko przysporzyło mu dodatkowych fanów. Zagrał też w serialu "American Horror Story: Asylum". Co więcej, w 2013 r. Amerykanin został ogłoszony najseksowniejszym mężczyzną świata według magazynu "People".