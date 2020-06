Adam Małysz ma koronawirusa. "Przestrzegałem zasad, ale to nie wystarcza"

Na instagramowym profilu Adama Małysza pojawił się długi wpis: "Witajcie kochani. Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością. Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na COVID-19 , zdecydowałem poddać się badaniu. Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa. Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do wyzdrowienia".

Małysz potwierdził zakażenie koronawirusem, czeka go więc kwarantanna. Prawdopodobnie będą nią też objęte osoby, z którymi sportowiec miał styczność.

"Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem. Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnich dniach, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności" - napisał Małysz.