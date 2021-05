Adamczyk skromny nie jest. Chwali się amerykańskim sukcesem

Piotr Adamczyk pojawił się w pięciu odcinkach drugiego sezonu "For All Mankind". Łącznie z finałowym, który miał premierę 23 kwietnia. Jak to na ogół bywa w amerykańskich produkcjach polski aktor zagrał Rosjanina. Siergiej Orestowicz Nikulow to z pozoru arogancji delegat rosyjskiego rządu, służbista wysłany do NASA, aby bronić interesów swojego kraju. Postać graną przez Adamczyka widzimy na ekranie łącznie około kilkunastu minut.