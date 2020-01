Adele drastycznie schudła. Najnowsze fotki nie pozostawiają złudzeń

Adele od dłuższego czasu unika oficjalnych imprez, nie koncertuje, a od premiery ostatniej płyty minęły ponad 4 lata. Nie jest jednak w stanie ukryć drastycznej metamorfozy, którą uchwycono na najnowszych zdjęciach.



Odmieniona Adele pojawiła się kilka miesięcy temu na urodzinowej imprezie Drake'a, gdzie jak ognia unikała obiektywów paparazzi. Już wtedy było widać, że autorka przeboju "Hello" czy "Someone like you" przeszła na dietę i zabrała się za ćwiczenia. Wyglądała świetnie. Najnowsze fotki nie pozostawiają złudzeń, że 31-latka nie powiedziała ostatniego słowa w kwestii odchudzania.