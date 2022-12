Adele na koncercie odsłoniła tylko ramiona. Nic więcej nie musiała robić

Piosenkarka tłumaczyła, że koncerty muszą zostać odwołane m.in. przez wzgląd na przypadki COVID-19 wśród ekipy, a także niewystarczające przygotowanie do tak spektakularnego przedsięwzięcia. Impreza miała odbyć się na początku listopada. Donoszono o zawrotnych cenach biletów, które miały dochodzić do dziesiątek tysięcy funtów. To wszystko sprawiło, że piosenkarka czuła presję i niemałą tremę.