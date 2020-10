Adele nie chce znać swojego ojca. Zdradził ją za pieniądze

56-letni Mark Evans zadzwonił niedawno na policję, by zrobiła porządek z jego sąsiadką. 21-letnia matka z Bridgend w Południowej Walii wzbudziła gniew sąsiada, ponieważ… puszczała głośno muzykę i śpiewała piosenki Adele. Kobieta uważa, że na pewno nie przeszkadzał mu poziom wykonania ("Wszyscy mi mówią, że brzmię jak Adele"), ale wybrany przez nią repertuar. Skąd ta niechęć ojca Adele do jej piosenek?

- Właściwie to chciałam odbudować naszą relację. Ale on to k…a zepsuł – mówiła Adele, która nie mogła mu wybaczyć sprzedawania prasie intymnych szczegółów.

Co prawda w 2013 r. Evans wyraził publicznie skruchę i żałował swojego wywiadu, to jednak jego związek z córką przestał istnieć. Od tamtego czasu mężczyzna cierpi, kiedy tylko słyszy piosenki córki. A wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie tego coraz więcej. Ostatnia płyta Adele wyszła w 2015 r. Gwiazda przestała koncertować i pojawiać się publicznie. Ale w zeszłą sobotę wystąpiła w "Saturday Night Live", co zapowiada rychły powrót do show-biznesu.