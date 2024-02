Adele ogłasza letnie koncerty w Monachium, Niemcy

Adele wystąpi w Monachium Messe w plenerze, który zostanie stworzony wyłącznie na potrzeby tych specjalnych koncertów. Zaprojektowana na zamówienie arena będzie składać się z trybun z miejscami siedzącymi i miejscami stojącymi, mogąc pomieścić 80 000 osób w jeden wieczór. "A one off, bespoke pop-up stadium designed around whatever show I want to put on?" Adele napisała na swoim Instagramie. Następnie dodała: "I couldn’t think of a more wonderful way to spend my summer". Te wyjątkowe europejskie daty oznaczają pierwszy koncert Adele w Europie kontynentalnej od 2016 roku.