Adele zorganizowała niespodziankę na koncercie. "Jak ktoś się odezwie, to go zabiję"

W trakcie koncertu po jednej z piosenek Adele poprosiła o zgaszenie świateł i zachowanie absolutnej ciszy. - Jak ktoś się odezwie, to go zabiję - powiedziała do widowni. Chwilę później Quentin wprowadził ukochaną za rękę. Ashleigh miała opaskę na oczach i nie wiedziała, co się dzieje. Kiedy odsłoniła oczy, zobaczyła Quentina na jednym kolanie i tłum ludzi. Po chwili zobaczyła też Adele.