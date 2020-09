Adoptowana córka Kabula składa życzenia Martynie Wojciechowskiej

Danuta Martyniuk chciałaby odebrać wnuczkę byłej synowej

"Dziękuję Bogu za to, że dał mojej mamie serce i wizje, które głosi po całym świecie, wyciągając pomocną dłoń do potrzebujących. Modlę się, aby Bóg chronił ją przed wszelkimi przeszkodami, które mogą utrudnić spełnianie jej wizji w tym, co chce osiągnąć. Dziękuję również Bogu za wprowadzenie jej do mojego życia. Dziękuję Jej za wszystko, co zrobiła dla mnie i wielu innych ludzi na świecie. Droga Mamo, życzę Ci miłych i szczęśliwych urodzin, ciesz się swoim urodzinowym przyjęciem i bądź błogosławiona" - czytamy w urodzinowych życzeniach córki Martyny.