"Mam Mikołajki codziennie". Fani piszą, że jest szczęściarą

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski to jedna z najgłośniejszych i najgorętszych par w polskim show-biznesie. Niewiele mówią o swoim życiu prywatnym i o tym, jak wygląda ich związek. Pojawiały się też doniesienia o ślubie, ale do dziś nie znalazły one potwierdzenia z ich strony.