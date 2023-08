Adriana Kalska od 1,5 roku ma stalkera. W końcu powiedziała: dość

Adriana Kalska od ponad 1,5 roku ma stalkera, który pisze do niej z kolejnych instagramowych kont. Gdy jedne są zgłaszane i blokowane, dostaje wiadomości z innych. Z tego, co wyjawiła Kalska, wynika, że mężczyzna posuwa się nawet dalej i nie ogranicza do wysyłania niepokojących wiadomości. Policja nie reaguje, a aktorka już nie może znieść tej sytuacji.