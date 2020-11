Adrianna Biedrzyńska ma nowy biznes. Nie miała pracy, musiała sobie poradzić

Aktorka zajmuje się dzierganiem. Na profilu instagramowym zamieszcza zdjęcia czapek i swetrów, które zrobiła własnoręcznie. Co więcej, fani co jakiś czas mają szansę stać się posiadaczami tych rzeczy. Biedrzyńska wystawia je na aukcje charytatywne.

Biedrzyńska na początku miesiąca żartowała, że dzierganie może stać się jej sposobem na życie. "Jeszcze nie zdążyliśmy ruszyć z teatrem, a już nas zamknęli... No cóż. Będę robić na drutach, szydełkiem, czytać, mogę gadać do was... uczyć dziergania... nie wiem, co to będzie. Powolne umieranie. Tata mówił, powtarzał... farmacja, psychiatria itp. Proszę słuchać RODZICÓW!!!".