Adrianna Biedrzyńska pokazała ukochanego. Świętują dziewiątą rocznicę związku

Adrianna Biedrzyńska to aktorka, która nie może narzekać na nudę. Z biegiem lat nie ubywa jej propozycji zawodowych. Wręcz przeciwnie, wciąż jest bardzo aktywna, dzięki czemu ma stałe grono wiernych fanów. Jej śladami poszła także jej córka, Michalina Robakiewicz, którą można było oglądać m.in. w „Klanie”.

Jednak oprócz chwalenia się zdolną pociechą, Adrianna Biedrzyńska nieczęsto mówi o tym, co słychać u niej prywatnie. A prywatnie jest bardzo szczęśliwa. Właśnie obchodzi dziewiątą rocznicę związku z ukochanym, o czym poinformowała okolicznościowym postem na Instagramie.

Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

Romantyczny post okrasiła serią wyjątkowych zdjęć. Pokazała fanom fotki z podróży we dwoje, ale także te z chwil spędzanych w domowym zaciszu, czy za kulisami w pracy. Tym samym pokazuje, że miłość towarzyszy jej praktycznie wszędzie. To zdecydowanie jest powód do dumy i chwalenia wszem i wobec.