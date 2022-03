Afera po koncercie w TVP. Artyści dostali honorarium?

Koncert miał być charytatywny, więc można by przypuszczać, że zaproszone gwiazdy występują za darmo. Tymczasem Justyna Steczkowska nagle ogłosiła ze sceny, że pieniądze za swój występ odda ofiarom wojny: - Swoje dzisiejsze honorarium przeznaczam dla dzieci, bo to dla nich wojna jest rzeczą trudną do zrozumienia. Żeby znowu mogły być dziećmi, bawić się, cieszyć i wrócić do domu – powiedziała.