AFERA wokół azjatyckich koncertów Taylor Swift! Chodzi o grube miliony

Taylor Swift jest obecnie w samym centrum zainteresowania mediów i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. 34-latka od prawie roku koncertuje w ramach trasy The Eras Tour, która już została okrzyknięta najbardziej dochodowym tournée w historii. Kolejne koncerty artystki wzbudzają ogromne emocje i to nie tylko wśród szczęśliwców, którym udało się zakupić bilety. Jeszcze niedawno cały świat zastanawiał się, czy po występie w Australii gwiazda zdoła dotrzeć do USA na Super Bowl. Ostatnio media rozpisywały się zaś o skandalu z udziałem ojca artystki, do którego doszło w Sydney.