Afera wokół "Dziewczyn z Dubaju". Wypłynęły prywatne wiadomości producenta

Im bliżej premiery "Dziewczyn z Dubaju", tym więcej wątków w aferze, która rozgrywa się między Emilem Stępniem, Dodą, Piotrem Krysiakiem, inwestorami i też osobami z produkcji filmu. W tle toczą się też postępowania prokuratorskie. Przypomnijmy, we wrześniu Piotr Krysiak wypowiedział umowę licencyjną, dzięki której producenci mogli pracować nad historią z książki. Potem pojawiły się doniesienia o niezrozumiałych interesach Stępnia i konfliktach z inwestorami. Inną sceną tej afery było zamknięcie drzwi przed Dodą i Marią Sadowską, które nie mogły wejść do montażowni, by dokonać ostatnich poprawek w filmie.