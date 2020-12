Afera wokół okładki z Lewandowską. Ironiczny komentarz Młynarskiej

"Matka, żona, sportsmenka, bizneswoman. Jej kariera i styl życia od lat inspirują miliony Polek. Motywuje, zaraża ambicją, determinacją i siłą, dlatego to właśnie z Anną Lewandowską wchodzimy w nowy rok. Pełni nadziei, optymizmu i siły do tego, aby, tak jak ona, spełniać marzenia" - tak redakcja "Elle" promuje styczniowe wydanie magazynu z Anną Lewandowską na okładce. "Siła kobiet" - głosi hasło, które od razu rzuca się w oczy. W mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa burza. Siła kobiet? Wszyscy przypominają, że dopiero co Lewandowska groziła pozwem innej kobiecie za to, że śmiała ją skrytykować.

Tam, gdzie w mediach społecznościowych "Elle" pochwaliło się okładką, toczy się zażarta dyskusja internautek. "To jak dać kobietom w twarz" - można przeczytać. Głos zabrała też Paulina Młynarska, której komentarz daje wiele do myślenia.

Młynarska przypomina, że Lewandowska dopiero co była bohaterką innej afery. Chodzi o sytuację z Mają Staśko, której pracownicy Lewandowskiej grozili pozwem opiewającym na 50 tys. złotych. Staśko wcześniej skrytykowała gwiazdę za to, że opublikowała filmik, na którym pozuje w tzw. fatsuit, przebraniu grubej osoby.

"Początkowo wizja rozpraw z najlepszymi prawnikami, na których stać Lewandowską, była dla mnie przerażająca. To potwornie nierówna batalia. Dla celebrytek 50 000 zł to jedne wakacje – a ja po prostu tyle nie mam. Moja mama prosiła, żebym przestała mówić o fatfobii, bo mnie na to nie stać. I dokładnie o to chodziło. To wezwanie prawne miało mnie przestraszyć i uciszyć" - pisała wtedy Staśko.