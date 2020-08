Afera wokół "WAP" Carid B. Chodzi o żywe zwierzęta na planie klipu

Kobieta korzysta ze swoich 5 minut i często wypowiada się w mediach. Ostatnio nie oszczędziła Cardi B. i jej klipu do nowego singla "WAP", do którego zaangażowano nie tylko plejadę gwiazd, ale także dzikie zwierzęta.

Carole Baskin stanowczo potępia wykorzystanie dzikich kotów w teledysku, wyjaśniając, że chociaż jest przekonana, że ​​ujęcia z ich udziałem zostały doklejone w postprodukcji, to nie zmienia to faktu, że były one narażone na sztuczne światło i flesze. Co więcej, zielone tło, na którym prawdopodobnie zostały sfilmowane, mogło niekorzystnie na nie wpłynąć.