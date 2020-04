Dobrze znosi społeczną izolację. Przejmuje się tylko polityką

- Wiem za to, że moi koledzy po fachu, aktorki i aktorzy, dobrze nie mają. Teatry i plany filmowe to coś, co odmrożą najpóźniej. Ja jestem szczęśliwcem, bo mam oszczędności. Większość żyje za minimalne pensje teatralne – jeśli w ogóle je dostaje - powiedziała w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".