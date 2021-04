Agata Kulesza nie dałaby rady bez przyjaciół. Jednym z nich jest Piotr Gąsowski

Kuleszę i Gąsowskiego dzieli kilka lat różnicy i doświadczenia w show-biznesie. On zaczynał w połowie lat 80., ona w 1992 r. Ponad 20 lat temu ich drogi jednak się przecięły, gdy mieli wystąpić na gali Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Kulesza szybko znalazła wspólny język z Gąsowskim, który był wtedy partnerem Hanny Śleszyńskiej. To właśnie ta para od samego początku wspierała młodszą koleżankę, która czekała na przełom w karierze.

Kiedy Kulesza dołączyła do "Kabaretu Olgi Lipińskiej", wszystko się zmieniło. Nawiązała bliskie relacje m.in. z Agnieszką Suchorą i z całą paczką jeździli do jej domu na Mazury. W 2006 r. Gąsowski i Kulesza zagrali małżeństwo w serialu "Hela w opałach", później aktorka pojawiła się w "Daleko od noszy", gdzie również grał jej przyjaciel.

W 2008 r. nadarzyła się okazja, by Kulesza wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami". Początkowo nie była przekonana, czy się do tego nadaje. Podobno to właśnie Gąsowski, który był jednym z prowadzących show, namówił przyjaciółkę na występ w ówczesnym hicie TVN-u. Nie żałowała, że dała się namówić.