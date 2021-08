Agata Kulesza "wie, że do pełni szczęścia jeszcze daleka droga"

"Agata bardzo to przeżyła, bo wszystko, w co wierzyła i co dawało jej siłę, zmieniło się. Ale powoli wraca do równowagi. Jest sama, ale nie samotna. Ma przyjaciół i córkę, która stoi za nim murem. Jest szczęśliwa na swój sposób. Wie, że do pełni szczęścia jeszcze daleka droga" - czytamy w "Rewii".