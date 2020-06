Agata Młynarska poruszona filmem o pedofilu

Tomasz Sekielski o pedofilii. "Politycy zmarnowali rok. Przypomnimy im to"

W rozmowie z serwisem plejada.pl Młynarska opowiedziała więcej o dokumencie: "Film jest porażający. Przedstawia historie kobiet, które jako dziewczynki stały się ofiarami przemocy i pedofilii Jeffreya Epsteina, który zdawać by się mogło miał wszystko - pieniądze, sukces, sławę i władzę. Zebrane dowody przedstawione w filmie nie pozostawiają wątpliwości co do czynów osób przedstawionych w dokumencie. Wstrząsające jest ujawnienie całej siatki ludzi ze szczytów władzy w USA uwikłanych w przestępczy proceder. Ale to ofiary są w nim najważniejsze. Ich głos. Potraktowane bez sensacji, z szacunkiem, opowiadają swoje historie […]. Dzięki takim filmom przełamywana jest zmowa milczenia".