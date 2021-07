Agata Młynarska na bieżni. Jest pod opieką specjalistów

Dalej napisała, jakiemu leczeniu poddała się do tej pory: "Ja już jestem po pierwszej dawce leku biologicznego, po zastrzykach z kolagenu i osocza w zmienione chorobą stawy, ale przede wszystkim po ćwiczeniach, które są niezbędne, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. Zawsze powtarzam — jestem zdrowa! Mam tylko diagnozę. Czasem nie daję rady, nie mam siły… ale zbieram się, jak tylko pojawi się odrobina energii. Znacie to zapewne z autopsji, też przechodzicie przez własne Himalaje walki o siebie, ale wiem, że wspierając się wzajemnie, damy radę", napisała.