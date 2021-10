Agata Młynarska o dzieciach na granicy: "Zalewa mnie złość, jakiej u siebie nie znałam"

"Nie zgadzam się na to, żebyśmy lądowali w takim szambie moralnym. Nie wyjdziemy z tego, jeśli nie będziemy wszyscy protestować przeciw okrucieństwu i odczłowieczeniu" - podkreśla dziennikarka. "To, co piszę, płynie z serca, nie dotyczy kwestii rozwiązania problemu uchodźczego, nie dotyczy polityki ochrony granic. Jest tylko i wyłącznie głosem człowieka, który widzi cierpienie bliźniego. Tym bardziej, że my za chwilę będziemy szykować świąteczne stoły i zostawiać puste miejsce dla wędrowca… Jak to się ma jedno do drugiego?" - pyta retorycznie Młynarska, dziękując w swoim wpisie wszystkim tym, którzy mimo przeszkód i ograniczeń ze strony władzy i służb, starają się nieść pomoc potrzebującym uwięzionym na granicy.