Agata Młynarska padła ofiarą oszustwa. Ostrzega fanów

Agata Młynarska ostrzega przed naciągaczami

"Nie dajcie się na to nabrać, proszę" - kontynuuje Agata Młynarska. "Jestem zalana mailami z pytaniem o skuteczność tego leku. Odpowiadam zatem: NIC o nim nie wiem, nigdy nie słyszałam o jego istnieniu. Prof. Marek Krawczyk, wybitny transplantolog, zadzwonił do mnie zatrwożony tym, co przeczytał, tłumacząc jakie szkody może zrobić ten lek oraz wypunktował absurdy medyczne tego wywiadu" - czytamy pod postem. "Sprawa jest naprawdę bardzo poważna!" - podsumowała aktorka.

Pod wpisem pojawiła się masa komentarzy. Internauci byli przerażeni tym, co przeczytali. "Bardzo dobrze, że pani na to reaguje w ten sposób. Większość z nas wie, że to bujda. To prawda - nie można tego tak zostawić" - napisała jedna z osób. "No chyba by mnie szlag trafił na pani miejscu" - zaczęła kolejna osoba. "To jest niestety ta mroczna strona popularności czy też sławy. Wykorzystują! Życzę wygrania dużego odszkodowania. Przyda się na jakąś fundację" - kontynuował internauta.