Agata Młynarska pokazała zdjęcia z początku kariery w TV. "Pensjonarka"

"Moje wcielenia telewizyjne. Pensjonarski sznyt zawsze się sprawdzał. Biała koszula jest moim znakiem firmowym. Jak już nie wiem, co włożyć, to wiem, że koszula zawsze się sprawdzi. W zamierzchłych czasach telewizyjnej prosperity moim największym wsparciem była Viola Piechowicz i jej Odzieżowe Pole. Przez całe lata ubierała mnie do programów, ratując wizerunek młodej gwiazdy" - napisała dziennikarka.