Agata Passent dołączyła do "Zakonu Tęczy". Chce promować tolerancję

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Dziennikarka na Facebooku szczegółowo przedstawiła plan działania zakonu. Zamierzają utworzyć teatr obwoźny oraz w sieci "docierający z pogodną, troskliwą, tęczową nowiną do dużych i mniejszych gmin".

" Stworzenie instytucji o charakterze zakonu, o nazwie nawiązującej do instytucji kościelnych, instytucji religijnych wskazuje na to, że ta ideologia próbuje zająć miejsce religii, stać się nową religią. Oczywiście religią absurdalną, bo religia, która występuje przeciwko Bogu, jest parodią religii, jest jej karykaturą, tak jak taką karykaturą analogicznie ileś lat temu był marksizm. Chcę bardzo mocno zwrócić uwagę, że mamy działania pozornie rozrywkowe, pozornie zabawkowe, które mogą oddziaływać zachęcająco zwłaszcza na młodych ludzi, ale po jej treści są to działania absolutnie złowrogie" - napisał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.