Agata Rubik pokazała brata. "Przystojny, mądry i delikatny"

Agata Rubik zaistniała w świadomości Polaków jako ukochana Piotra Rubika. Choć kompozytor niewątpliwie cieszy się rozpoznawalnością wśród rodaków, obecnie to właśnie jego żona częściej jest bohaterką medialnych publikacji. Agata Rubik od ładnych kilku lat spełnia się jako influencerka i na co dzień prężnie działa w sieci. Od czasu wyprowadzki do słonecznego Miami celebrytka na bieżąco dokumentuje codzienne perypetie, pokazując obserwatorom realia nowego życia za oceanem.