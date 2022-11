Gwiazda show TTV dotknęła biedy. Opowiada o nocowaniu w toalecie

Chwilę później los uśmiechnął się do Aggie. "10 miesięcy później leciałam z moją mamą i rodziną prywatnym samolotem do Grecji na moje urodziny. A 9 miesięcy później zarobiłam pierwszy milion" - opowiada za pomocą Instagramu Aggie. Dziś influencerkę obserwuje ponad milion internautów. W ostatnich miesiącach Agnieszka chętnie dzieli się zmianami w swoim życiu. Już wkrótce zamieszka w swoim pierwszym domu na Bali. Miejsce jej zamieszkania nie jest przypadkowe. To właśnie na tej wyspie Aggie w ostatnich latach spędzała najwięcej czasu i rozwijała uczucie ze swoim narzeczonym - Jacobem, który również jest influencerem.