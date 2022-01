Aggie Lal pokazała zdjęcia z filtrami i bez. Diametralna różnica!

Agnieszka Lal, znana w sieci jako Aggie, odważyła się w sieci na ciekawy eksperyment. Na instagramowym profilu zamieściła kompilację swoich zdjęć z i bez użycia filtrów. Co ciekawe, blogerka i gospodyni polskiej edycji programu "Prince Charming" wykorzystała do tego także swoje zdjęcia bez makijażu. To jeszcze bardziej wzmocniło kontrast, jaki widać między naturalnymi i retuszowanymi zdjęciami.