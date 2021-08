Zdjęła ubrania, a chłopak zrobił jej zdjęcie. Opublikowała je

Agnieszka "Aggie" Lal to popularna influencerka, która niedługo zdobędzie jeszcze większe grono fanów. A to wszystko dlatego, że została gospodynią pierwszej polskiej edycji gejowskiego programu randkowego "Finding Prince Charming". Kręci go stacja TVN. Nie będzie to dla niej debiut w telewizji. Przed laty współprowadziła popularny program dla młodzieży "Rower Błażeja".