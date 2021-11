Agnieszka Chylińska 21 lat temu. Totalna przemiana? Po drodze wiele się działo

Agnieszka Chylińska jest nie tylko gwiazdą sceny, ale też królową metamorfoz. Gdy ją poznaliśmy, jeszcze w latach 90., była nastolatką, która nie wyróżniała się wyglądem. Ale jako 20-kilkuletnia wokalistka O.N.A miała mocny głos i równie wyrazisty wizerunek. Albo pokazywała się zupełnie bez makijażu, albo nakładała go o wiele za dużo. Ale to wciąż pasowało do jej buntowniczego stylu bycia.