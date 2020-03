Agnieszka Chylińska dodaje otuchy fanom. "Bądźmy w tym czasie razem"

- Bądźmy w tym czasie razem. Starajmy się myśleć pozytywnie. Bo to nic nie kosztuje, aby sobie w głowę włożyć taką myśl, że za tym zakrętem coś się wydarzy. I mam nadzieję, że dla wszystkich z nas będzie to coś ku pokrzepieniu, coś dobrego i wszystko wróci do normy. Dziś ta norma za zakrętem może wyglądać zupełnie inaczej, kiedy to wszystko się skończy. Niemniej wierzę w nasze człowieczeństwo, że możemy stracić wiele rzeczy, ale nas samych i serca do ludzi nie stracimy - stwierdziła.