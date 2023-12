Agnieszka Chylińska jest rozwódką. "Trudno to było mi sobie ułożyć"

Agnieszka Chylińska ma za sobą premierę nowej płyty, zatytułowanej "Never Ending Sorry". Album ten został niezwykle ciepło przyjęty przez publiczność, a piosenki "Kiedyś do Ciebie wrócę" i "Drań" szybko zdobyły ogólnopolską popularność. Te dwa utwory pokazały, że Chylińska wciąż jest w doskonałej formie wokalnej i poprzez muzykę potrafi przekazać to, co dzieje się w jej życiu.