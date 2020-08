Agnieszka Chylińska o swoim największym hicie. Wytwórnia miała co do niego wątpliwości

"To niezwykłe, że piosenka z tak smutnym tekstem osiągnęła tak ogromny sukces. Dzisiaj po latach mogę powiedzieć śmiało, że jest to wizytówka muzyczna zespołu ONA, jak i mojej skromnej osoby"- powiedziała Chylińska na Instagramie.

Dodała, że nie lubi wersji studyjnej utworu "Kiedy powiem sobie dość", ponieważ jego nagrywanie było dla niej ciężkim przeżyciem. Kazano jej nieustannie ponownie śpiewać piosenkę i do dziś w trakcie jej odsłuchu słyszy zmęczenie swojego głosu. Za to bardzo ceni sobie relacje z koncertów, bo to podczas nich odczuwa siłę tego utworu.