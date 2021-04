Agnieszka Chylińska pochwaliła się starym zdjęciem. "Jestem dzieckiem epoki pierwszych gier komputerowych"

Agnieszka Chylińska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w polskim show-biznesie. Gwiazda zyskała rozpoznawalność i popularność w latach 90. W 1994 r. dołączyła do zespołu Grzegorza Skawińskiego O.N.A. - wtedy jej kariera nabrała rozpędu.

Wokalistka jest nie tylko bardzo utalentowana, ale również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami tym, co robi w wolnej chwili. Agnieszka Chylińska często wraca wspomnieniami do przeszłości. Tym razem pochwaliła się zdjęciem, na którym siedzi skupiona przed monitorem.

"Jestem dzieckiem epoki pierwszych gier komputerowych. To czekanie aż ojciec wróci z pracy i przyniesie na chwilę commodore 64, żebyśmy z bratem ciągnęli zapałki, kto pierwszy zagra..." - wspomina artystka. "Jeśli wygrywał mój brat, patrzyłam wtedy jak gra w 'Soccera' lub 'Commando'. Potem ze strachem, ale dzielnie, kibicowałam mu, gdy grał w Dooma czy 'Duke'a Nukema' [...]" - dodała.

Agnieszka Chylińska o grach komputerowych: "Mogłam kontrolować życie innych"

"Przygnieciona i kompletnie nieprzygotowana do tak niespodziewanego sukcesu pierwszych płyt O.N.A. uciekałam w świat superbohaterów (po dziś dzień gram w stare 'Diablo' zawsze w roli łuczniczki) i tłukłam wszelkie potwory, przez moment żyjąc złudzeniem, że nad czymkolwiek panuję w swoim życiu" - kontynuuje Agnieszka Chylińska. Gwiazda zdradziła, że jednak seria "The Sims" była "strzałem w dziesiątkę"."Mogłam kontrolować życie innych, co było dla mnie rekompensatą za te wszystkie chwile, gdy nie mogłam wpłynąć na ludzi, których kochałam, a którzy traktowali mnie nie tak, jakbym sobie tego życzyła..." - podsumowała piosenkarka.